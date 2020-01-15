سبب توجيه تهمة«القتل العمد» إلى زوج نانسي عجرم

بيروت(صدى):

كشفت القاضية اللبنانية في جبل لبنان غادة عون، اليوم الأربعاء، عن سبب توجيه الاتهام بالقتل العمد إلى زوج نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، بعدما أصدرت حكمًا ضده بذلك اليوم.

وأوضحت غادة عون، أن الاتهام جاء استناداً إلى المادتين 573/229 من قانون العقوبات اللبناني؛ قائلة: ” راجعوا المادتين لتعلموا كل شيء بالنسبة للاتهام.. لقد وجهت اتهاما للدكتور فادي الهاشم بالقتل بموجب المادة 573 من قانون العقوبات، ولكن معطوفة على المادة 229 ” .

وتنص المادة 573 من قانون العقوبات اللبناني: ” من هدد آخر بسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وتتراوح العقوبة بين شهرين إلى سنة إذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل “.

أما المادة 229 من نفس القانون، تقول: ” لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا، شرط أن يكون الفعل متناسبا مع الخطر ” .

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