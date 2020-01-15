نزلاء سجون الباحة يؤدون مناسك العمرة

إبراهيم الزهراني(صدى):

نظمت مديرية السجون بمنطقة الباحة حملة للعمرة لعدد من النزلاء المستفيدين من برنامج (ثقة) وذلك لتمكينهم من زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة والتمتع بالإقامة لمدة 24 ساعة في مكة المكرمة وشارك ذوي النزلاء أقاربهم هذه الرحلة،.

وتهدف الحملة لتمكين النزلاء من أداء مناسك العمرة ودمجهم في المجتمع وتعزيز العلاقات الإيجابية بين السجين وعائلته .

وهيأت المديرية العامة للسجون المكان المناسب للنزلاء وذويهم في المشاعر المقدسة لأداء مناسكهم الدينية بكل راحة واطمئنان .

الجدير بالذكر أن هذه الحملة خصصت للمستفيدين من (ثقة) أحد البرامج الإصلاحية المستحدثة في المديرية العامة للسجون الهادفه إلى إعادة الثقة للنزلاء وتهيئتهم للعودة لمجتمع أعضاء نافعين. وتأتي هذه الحملة تنفيذاً للشراكة التي أبرمتها المديرية العامة للسجون مع وزارة الحج والعمرة .