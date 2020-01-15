بالفيديو.. سجن الطرفية يتيح للنزيل الحصول على شهادات علمية في القصيم

القصيم(صدى):

يعيش النزيل تجربة جديدة داخل سجن الطرفية بمنطقة القصيم، حيث يحصل على شهادة علمية تمكنه من العمل والخروج للمجتمع.

وقدم سجن الطرفية تجربة جديدة تتيح للنزيل الحصول على شهادة البكالوريوس والماجستير وقريبًا الدكتوراه، وكذلك برامج في الدبلوم، وفقًا لما ذكره برنامج ” الراصد ” في تقرير له.

وقال أحمد السبيعي أخصائي نفسي: إن هذه البرامج تساهم في تكيف النزيل مع المجتمع، حيث أن الثقة بنفسه ترتفع بشكل كبير.

في حين أعرب النزلاء عن سعادتهم بما يقدمه لهم السجن مؤكدين أن ذلك يساعدهم في الحياة العملية والاجتماعية.