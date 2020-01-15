بالصور.. الاتحاد يقع في فخ التعادل أمام أولمبيك آسفي

ماجد محمد(صدى):

‎وقع نادي الاتحاد، في فخ التعادل بهدف لمثله، أمام نادي أولمبيك آسفي المغربي، مساء اليوم الأربعاء؛ حيث أجل العميد حسم التأهل إلى لقاء الإياب، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأحرز الفريق المغربي هدف التقدم في الدقيقة 28 من عمر المباراة؛ ليدرك نادي الاتحاد التعادل في الدقيقة 47 بأقدام اللاعب عبد الإله المالكي؛ فيما فشل العميد الذي استحوذ على مجريات المباراة من تحقيق الفوز وسط محاولات أولمبيك من الحفاظ على النتيجة.

وكان نادي الاتحاد، قد تعادل يوم الجمعة الماضية مع نادي النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة هدف لكل فريق؛ فيما يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب أندية الدوري.