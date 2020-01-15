بالفيديو.. مواطنة تخسر عملها وتُزوج من مريض نفسي تحت تهديد أهلها

نايف السالم(صدى):

روت مواطنة في برنامج ” معالي المواطن” معاناتها مع أولياء منذ أن أنهت دراستها الثانوية.

وقالت المواطن إن أهلها هددوها بقضايا التغيب والعقوق من أجل أن لا تستكمل تعليمها في الطب، كما تم تهديدها للزواج من رجل مريض نفسي، ثم تطلقت منه بعد 3 أشهر دون أن يدخل عليها.

وأضافت أنها أٌجبرت أيضًا على الاستقالة من عملها كأخصائية في أحد المستشفيات بسبب أهلها، وحتى الأن لم تستطيع الحصول على حقوقها.