بالصور.. الهلال يستعد لمواجهة الاتفاق بـ «مناورة»

نواف السالم(صدى):

اختتم نادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء، تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم غد الخميس، على ستاد جامعة الملك سعود؛ ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية؛ حيث تخلل المران تطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة على نصف مساحة الملعب؛ بمشاركة الفرنسي بافيميتي غوميز.

وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، بينما دخل اللاعبون فور نهاية المران لمعسكر الأمير هذلول بن عبدالعزيز، تأهبًا لخوض مواجهة الغد.