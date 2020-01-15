فيديو مذهل لمواطنين يؤدون عرضة السامري على أبيات شعرية

علي القحطاني(صدى):

أثار مجموعة من المواطنين ، إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تأدية عرضة السامري داخل بيت من الشعر.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ، مجموعة من المواطنين يؤدون عرضة السامري في خيمة مرددين “إن شلتها ياحسين ترى مابها شين .. ترى الخوي ياحسين مثل الأمانة.. مايستشك ياحسين كود الرديين.. وإلا ترى الطيب وسيعٍ بطانه”.

وعبر المتابعين عن إعجابهم ، بالعارضة التي أداها المواطنون ، وإعجابهم بالأبيات الشعرية ، وعلق أحدهم : “ياحلو قصتها هل قصيد أدخل على قوقل وقراها بتمعن وتركيز والله تدمع عينك من اللي صار فيهم”.

