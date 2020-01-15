زوجة كارلوس غصن سعيدة بهروبه إلى بيروت

بيروت(صدى):

كشفت زوجة كارلوس غصن عن سعادتها بهروب زوجها من اليابان إلى بيروت؛ حيث هرب قبل أسبوعين من الإقامة الجبرية في اليابان، فكان ينتظر محاكمته بتهم بالتربح وخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة، وهي تهم ينفيها غصن جميعا.

وقال كارلوس إنه لم يخبر زوجته بخطة الهروب؛ تجنبًأ لقلق أسرته؛ ووعندما سئلت كارول هل كانت ستثني زوجها عن الهروب فقالت دون تفكير “نعم”.

وتوقفت كارول عن الكلام ونظرت إلى زوجها ومضت تقول “لا”، موضحة أنها كانت ستفضل في البداية أن يخوض زوجها المعركة القانونية لإثبات براءته، لكن بعد مرور الوقت وبعد رؤيتها لكيفية تعامل المدعين اليابانيين أدركت أن زوجها لن يحصل أبدا على محاكمة عادلة.

وأكدت على سعادتها بهروب زوجها، وأوضح الثنائي إنه سيسعدهما البقاء في لبنان بقية حياتهما إذا اقتضت الضرورة. لكن بالنسبة للعودة إلى اليابان قالت كارول “مستحيل”.