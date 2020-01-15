بالفيديو.. عروسان يحتفلان بزفافهما في الحرم المكي

نايف السالم(صدى):

شهد الحرم المكي، واقعة غريبة من نوعها؛ حيث احتفل رجل وعروسه بحفل زفافهما في الحرم المكي الشريف.

وأظهر مقطع فيديو، تجول العروسان بملابس الزفاف في أرجاء الحرم المكي؛ فيما تلقوا التهنئة من الزوار وسط وجود أصوات لزغاريد علت من بعض السيدات؛ بينما لا توجد تفاصيل أكثر عن الواقعة.