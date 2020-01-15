بالفيديو.. عروسان يحتفلان بزفافهما في الحرم المكي
شهد الحرم المكي، واقعة غريبة من نوعها؛ حيث احتفل رجل وعروسه بحفل زفافهما في الحرم المكي الشريف.
وأظهر مقطع فيديو، تجول العروسان بملابس الزفاف في أرجاء الحرم المكي؛ فيما تلقوا التهنئة من الزوار وسط وجود أصوات لزغاريد علت من بعض السيدات؛ بينما لا توجد تفاصيل أكثر عن الواقعة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91164 ] نشر منذ 41 دقيقة
اما الصلاة باالمسجد فهو شي طيب ومأجورين عليه بإذن الله ..
.. اما الزعاريد ارى انها ماهي طيبه ، يبغالها شيخ يفتي فيها ..
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله المستعان الى أين نحن ذاهبون يا قوم
الله يستر على الأجيال القادمة لما يصير كل شيء عادي
الشاعر[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 34 دقيقة
وصل العبث الي بيت الله الحرام
حسبي الله ونعم الوكيل
ماجد السالم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 7 دقائق
قال تعالى وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125)
ماجد السالم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 5 دقائق
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125)