ممثلة إيرانية تشن هجومًا ضد حكومة بلدها: لسنا مواطنين بل أسرى

طهران(صدى):

هاجمت ترانه عليدوستي، أشهر ممثلة إيرانية، حكومة بلدها، في منشور على حسابها بموقع إنستغرام، عقب مقتل العديد من المتظاهرين برصاص الحرس الثوري الإيراني، والذين تظاهروا في شوارع طهران احتجاجًا على ممارسات النظام القمعية وسياساته الداخلية غير المقبولة.

وقالت ترانه في المنشور لـ6 ملايين من متابعيها: ” لسنا مواطنين؛ بل أسرى “؛ فيما أضافت الممثلة الإيرانية التي ظهرت في فيلمٍ رُشِّح لجائزة الأوسكار ومثَّلت أعمالاً تلفزيونية درامية: ” حاربت هذه الفكرة فترةً طويلة، ولم أرِد أن أتقبلها. نحن لسنا مواطنين، ولم نكن كذلك قط؛ بل مجرد أسرى ” .

وفي السياق نفسه، عملت ” ترانه ” على تغيير صورة ملفها الشخصي إلى اللون الأسود؛ حداداً على المتظاهرين الذين قُتِلوا برصاص قوات الأمن في نوفمبر الماضي، لكنها أشارت إلى أن اللون ليست له علاقة بـ ” الحداد ” الرسمي الذي أعلنته إيران، بعد قتل أمريكا للقائد السابق لـ ” فيلق القدس ” ، قاسم سليماني، في غارة جوية بالعراق.