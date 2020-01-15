مدير صحة بيشة يوجه باعتماد مركز صحي الجعبة مناوب وسيتم تشغيله خلال 2020م

محمد بن طحيطح(صدى):

قام مدير صحة بيشة / فالح بن ناصر الشهراني اليوم الاربعاء بزيارة مركز صحي الجعبة وبداء زيارتة بالتجول في اقسام المركز رافقة المشرف الفني واطلع علي بعض السجلات الطبية لمتابعة اجراءات التسجيل وآلية نقلها للعيادات .

كما استمع لملاحظات واحتياجات فريق عمل المركز والتقي ببعض المواطنين من المراجعين للمركز ووعدهم بالافضل ان شاءالله .وقد وجه الشهراني بإعتماد مركز صحي الجعبة ضمن المراكز المناوبه التي سيتم افتتاحها خلال 2020.

الجدير بالذكر ان مركز صحي الجعبة واحد من مراكز القطاع الشمالي يبعد عن بيشة حوالي 80كم طريق مسفلت ويخدم اكثر من 6200نسمة يمثلون 7 احياء لمركز الجعبة يقدم خدماتة الصحية من خلال مبني حكومي جديد الذي بداء العمل عام 1436هـ وبلغ عدد مراجعي المركز في العام الماضي 2019م (38299) مراجع

وبلغت عدد الحالات الطارئة خلال نفس الفترة ( 1969 ) حالة منها 1056 ) حاله خارج اوقات الدوام الرسمي .