« الشرعية» تقضي على قيادي حوثي و4 من المتمردين بمدينة تعز

فهمى محمد(صدى):

نجحت قوات الجيش الوطني اليمني غربي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن ، اليوم الأربعاء ، في استدراج مجموعة من الحوثيين ، عقب تنفيذ كمين مٌحكم قبل أن تباغتهم في هجوم مفاجئ.

ونجحت قوات الجيش الوطني في قتل المدعو صالح شهارة القيادي في مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مع أربعة من مرافقيه غربي مدينة البرح .

كما أحبطت قوات الجيش الوطني اليوم محاولة تسلل للمليشيا المتمردة، شمالي معسكر الدفاع الجوي ووادي الزنوج، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها.