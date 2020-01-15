شاهد.. عملية تنظيف سيارة لامبورغيني فينينو السعودية الوحيدة في العالم

لندن(صدى):

كشف خبراء في مجال السيارات ، عن طريقة تنظيف وسعر لامبورغيني فينينو رودستر المكشوفة التي تٌعد أحد أجمل سيارات لامبورغيني عبر تاريخها، وتأتي بعدد محدود يبلغ 9 سيارات فقط فذلك يجعل سعرها مرتفعاً بشكل كبير جداً.

واستعرض مقطع فيديو نشره مركز Topaz في مدينة لندن النسخة السعودية الوحيدة من لامبورغيني فينينو رودستر والتي يمتلكها الأمير بدر بن سعود، وتأتي باللون الأسود المطفي مع لمسات من اللون الأخضر، والكربون فايبر الموزع حول أجزاء السيارة الرائعة.

واظهر الفيديو عملية تنظيف دقيقة جداً للسيارة ثم تنتقل إلى عملية حماية الطلاء والسيارة بكافة أجزائها المذهلة.

يذكر أن لامبورغيني كشفت عن فينينو رودستر قبل 6 أعوام احتفالاً بمرور 50 عام على تأسيس الشركة الإيطالية وكان سعر السيارة عند طرحها يبلغ 17 مليون ريال وكانت أغلى سيارة إنتاجية حينها، ويبلغ سعرها حالياً حوالي 25 مليون ريال.

