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بالفيديو «محامية»: لا يوجد مستند قانوني وشرعي لقضايا التغيب وتُسجن الفتاة

بالفيديو «محامية»: لا يوجد مستند قانوني وشرعي لقضايا التغيب وتُسجن الفتاة
عادل الحربي(صدى):

أوضحت المحامية رنا الدكنان، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد مستند قانوني وشرعي لقضايا التغيب.

وقالت المحامية خلال لقائها في برنامج ” معالي المواطن ” : سابقاً كان يحكم على الفتاة بالتغيب لمجرد أقوال، وحاليًا أصبح هناك نظرة أخرى في المحاكم للفتاة المتغيبة حيث يتم الحكم بناء على أسباب ودلائل.

وأضافت : يرفض قضايا التغيب في حال كانت الفتاة معنفة، وفي بعض الحالات يكون حق الفتاة في التغيب شرعًا موجود، وحالات أخرى لايكون هناك دليل شرعي أو نظامي.

وتابعت : يتم سجن الفتاة في حالة أنها لم تقدم ما يثبت عدم التغيب بأنها تكون قد انتقلت لقريب لها عند والدتها أو أختها.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 940 ] نشر منذ 1 ساعة

في قانون القبيلة والبادية ربما 😎

[ عدد التعليقات: 683 ] نشر منذ 29 دقيقة

خابت مساعيكم ياحثالة المجتمع

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