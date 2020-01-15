بالفيديو «محامية»: لا يوجد مستند قانوني وشرعي لقضايا التغيب وتُسجن الفتاة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت المحامية رنا الدكنان، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد مستند قانوني وشرعي لقضايا التغيب.

وقالت المحامية خلال لقائها في برنامج ” معالي المواطن ” : سابقاً كان يحكم على الفتاة بالتغيب لمجرد أقوال، وحاليًا أصبح هناك نظرة أخرى في المحاكم للفتاة المتغيبة حيث يتم الحكم بناء على أسباب ودلائل.

وأضافت : يرفض قضايا التغيب في حال كانت الفتاة معنفة، وفي بعض الحالات يكون حق الفتاة في التغيب شرعًا موجود، وحالات أخرى لايكون هناك دليل شرعي أو نظامي.

وتابعت : يتم سجن الفتاة في حالة أنها لم تقدم ما يثبت عدم التغيب بأنها تكون قد انتقلت لقريب لها عند والدتها أو أختها.