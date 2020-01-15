طريقة تطبيق ماسك الشاي الأخضر لعلاج الشيخوخة وحب الشباب

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التجميل : إنه يحتوي الشاي الأخضر على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والالتهابات، وبالتالي يساهم في عدة فوائد خاصة بالبشرة والقضاء على حب الشباب.

وتابع الخبراء :لتحضير ماسك الشاي الأخضر يجب خلط ملعقة كبيرة منه بعد استخدامه، وملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقة من العسل ويمكن وضع ماء حسب الرغبة، وخلطهم جيدًا وتركه على البشرة لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة، ثم غسله بالماء الدافئ، وللحصول على أفضل النتائج، يمكنك تطبيقه من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

وأضاف الخبراء: إن مركبات الشاي الأخضر تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، لذلك تعمل على محاربة الجذور الحرة في الجسم، كما أنها يمكن أن تصلح تلف الحمض النووي الناتج عن أشعة الشمس فوق البنفسجية، لذلك يمكن أن يساعد في الحماية من سرطان الجلد غير الميلاني.

وأوضحت دراسة أجريت عام 2003 أن مادة EGCG المضادة للأكسدة، وتوجد بكثرة في الشاي الأخضر، لها القدرة على تجديد خلايا الجلد الميتة، كما يمكن لمضادات الأكسدة أن تكافح علامات الشيخوخة ،ويمكن أن يكون علاجًا فعالًا لحب الشباب والبشرة الدهنية.