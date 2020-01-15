تشغيل المسار الإضافي للتحويلة المرورية بطريق التحلية في جدة السبت المقبل

جدة(صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع إدارة مرور جدة، اليوم الأربعاء، عن تشغيل المسار الإضافي للتحويلة المرورية للمركبات المتجهة من غرب طريق التحلية إلى الشرق اعتبارا من يوم السبت ۲۳ جمادی الأول، الموافق 18 يناير ۲۰۲۰م.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، في بيان لها، أن ذلك: ” إشارة إلى مشروع تنفيذ نفق تقاطع طريق المدينة مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقا)؛ حيث أنه تم تنفيذ مسار إضافي لحركة المركبات المتجهة من الغرب إلى الشرق “.

وأضافت: ” تعلن أمانة محافظة جدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة عن تشغيل المسار الإضافي للتحويلة المرورية للمركبات المتجهة من غرب طريق التحلية إلى الشرق اعتبارا من يوم السبت ۲۳ جمادی الأول، الموافق 18 يناير ۲۰۲۰م، ويمكن استخدام المسار الإضافي بالون الأصفر حسب المخطط المرفق نعمل لخدمتكم ونشكر تفهمكم ” .