لطيفة الشعلان: الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل تتسع

علي القحطاني(صدى):

ناشدت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان، وزارة العمل، بأن يتم تفعيا دورها الرقابي على كل المؤسسات للعمل على سد الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل.

وأضافت الدكتورة لطيفة الشعلان عبر حسابها بـ” تويتر “: ” الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل تتسع بشكل صادم! ‏أين الرقابة يا وزارة العمل؟! “.

واستكملت: ” وأذكّر بتوصيتي مع الزميلة موضي الخلف التي وافق عليها المجلس، وتطالب الوزارة بتفعيل دورها الرقابي على كل مؤسسات وشركات القطاع الخاص؛ لسد فجوة الأجور بين الجنسين عن العمل ذي القيمة المتساوية “.