حفلة جنس جماعي لنجوم مانشستر سيتي بعد الفوز على أستون فيلا

ماجد محمد(صدى):

فجرت صحيفة ذا صن البريطانية مفاجأة مدوية، حيث كشفت عن إقامة نجوم مانشستر سيتي حفل جنس جماعي احتفالا بالفوز على أستون فيلا 6-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفتت إلى أن اللاعبين احتفلوا مع 22 عارضة أزياء من إيطاليا بالفوز الكبير في أحد فنادق المدينة.

وأوضحت أنه تم حجز غرف للفتيات الإيطاليات في فندق على بعد بضعة كيلومترات فقط من المكان الذي يعيش فيه العديد من اللاعبين.

وتصل قيمة الليلة الواحدة في الفندق إلى 150 جنيهًا إسترلينيًا وتم الكشف عن ذلك من خلال الصور ومقاطع الفيديو التى نشرتها الفتيات عبر إنستجرام وهن بالملابس الساخنة أثناء التواجد في الغرف وقبل وصول اللاعبين للاحتفال.

وقالت الصحيفة إن اللاعبين حصلوا على إذن من بيب جوارديولا المدير الفني للفريق لقضاء ليلة جماعية احتفالا بالفوز الكبير إلا أنها غير متأكدة إذا كان جوارديولا يعلم بوجود فتيات مع اللاعبين أم لا.