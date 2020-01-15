أمريكا والصين توقعان المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية

واشنطن(صدى):

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو هي، في البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، اتفاق المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الجانبين.

يأتي ذلك لحل بعض المشكلات التي تكمن في قلب الحرب التجارية التي استمرت بين أكبر اقتصادين في العالم على مدار 18 شهرًا؛ فيما تنص الاتفاقية، على دعوة الصين إلى زيادة مشترياتها من السلع الأمريكية، ووقف ممارسة إجبار الشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا، وعدم التلاعب بعملتها من أجل جعل صادراتها أرخص.

وكانت الولايات المتحدة، قد أزالت تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة، بموجب الاتفاق التجاري، كما أوقفت خططًا لإضافة تعريفة جديدة على السلع الصينية بقيمة مليارات الدولارات، بينما خفضت نصف التعريفات الجمركية على حوالي 110 مليارات دولار من المنتجات الصينية.