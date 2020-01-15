رئيس هيئة الرياضة: ألف مبروك تأهل منتخبنا لربع نهائي كأس آسيا

طلال الغامدي(صدى):

هنأ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، المنتخب الوطني الأولمبي، بعد التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 بتايلاند؛ عقب الفوز على المنتخب السوري.

وقال رئيس هيئة الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ” الحمدلله .. وألف مبروك تأهل منتخبنا (تحت 23 سنة) للدور الثاني من بطولة كأس آسيا.. نجومنا في مستوى الثقة، وبإذن الله مستمرين في تميزهم للوصول إلى طوكيو ” .

وكان الأخضر، قد فاز بهدف نظيف ضد سوريا، في لقاء الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات من بطولة آسيا، ليتأهل للدور ربع النهائي، متصدرًا المجموعة الثانية من البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو، برصيد 7 نقاط.