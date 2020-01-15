سعد الشهري: استحقينا التأهل كمتصدرين للمجموعة

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب المنتخب الأولمبي سعد الشهري، إن الأخضر استحق التأهل كمتصدر لمجموعته في كأس أمم أسيا تحت 23 عاما.

وأضاف ” الشهري ” قبل مواجهة تايلاند السبت المقبل: لدينا هدف أتينا من أجله وسنسعى لتحقيقه، ولا نفكر في من نواجه.

وأكد ” الشهري ” على أن تايلاند منتخب قوي وأثبت جدارته في البطولة.

تجدر الإشارة إلى أنه تأهل المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة إلى دور الثمانية بوصفه بطل المجموعة الثانية، بينما تأهل المنتخب التايلاندي بوصفه وصيف المجموعة الأولى خلف منتخب أستراليا.