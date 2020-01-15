بالفيديو.. «الهاجري» يوضح طرق الحصول على تعويض حال شراء منتج مغشوش

علي القحطاني(صدى):

كشف بندر الهاجري، مدير عام الشكاوى بهيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن طرق الحصول على تعويض حال شراء منتج مغشوش.

وقال ” الهاجري ” خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” مع قناة روتانا خليجية، أن هناك منتجًا مغشوشًا قد لا يحدث ضررًا؛ فيما يحق لصاحب الحالة التقدم ببلاغ لوزارة التجارة، حيث تشرف عليه الوزارة بالتنسيق مع جهات مختلفة من بينها هيئة الغذاء والدواء.

وأوضح بندر الهاجري، أن الهيئة والجهات المشرفة تبدأ بالتحرك وشن حملات أمنية للتحقق من صحة البلاغ بالفحص والتحليل ثم الضبط للمنتج، وبعدها بدء عمليات ملاحقة للمورد أو مرتكب المخالفة؛ فيما يتم التعويض عن الأضرار بشكل عام وذلك عن طريق الذهاب للمحكمة المختصة؛ فضلًا عن طلب إعادة قيمة المنتج.