شاهد.. اول ظهور لدودج دورانجو أثناء اختبارها

واشنطن(صدى):

كشفت صور تجسسية ، استعداد دودج دورانجو لتلقي بعض التحديثات الهامة ، خاصة أنها لم تحصل على أي تحديثات شاملة منذ موديل 2014، باستثناء بعض النسخ الجديدة والإصدارات الخاصة.

وأظهرت الصور ، أن دودج موهت مقدمة دورانجو، والتي تلمح لشبكة تهوية بتصميم أكثر صندوقية مع مصابيح ضباب مرتفعة مقارنة بمصابيح الموديل الحالي، مع تصميم مختلف كذلك للمصابيح الأمامية.

وسيتم إنتاج دورانجو الجديدة في مصنع Jefferson Assembly مع استثمار الشركة لـ 3 مليار دولار هناك (11.25 مليار ريال)، مع قيام المصنع أيضا بإنتاج جيب جراند شيروكي الجيل القادم.