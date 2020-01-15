السكوت عن حقك لمدة طويلة يضيعه ويرد الدعوى

فهد القزيز(صدى):

يعد التأخر عن المطالبة بحقك لفترة طويلة، تضييعًا لذلك الحق وحرمانك منه؛ فينبغي السعي إلى الحصول على الحق كاملًا واسترداده فور وقوع الظلم، وتجنب التعرض لمبدأ ” التقادم المسقط “.

واستقر القضاء في المملكة على أن: ” السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانعٍ شرعي يمنع منها ؛ دليلٌ على ترك الحق، ومُوجبٌ لردِّ الدعوى “، وهو ما يعرف بالتقادم المسقط للحق في قبول الدعوى، ومدة التقادم يُقدرها القاضي باجتهاده.

واختلف الفقهاء على طبيعة مبدأ التقادم المسقط؛ فمنهم مَنْ أشار إلى أنه يرد على أصل الحق فيسقط الالتزام به وآخرون قالوا أنه يرد على وسيلة المطالبة بالحق وهي الدعوى بحيث يمنع مَنْ سماعها دون ان يمس أصل الحق.

وفي السياق نفسه، يتم العمل بالتقادم الإجرائي وهو مرور الزمن المانع من سماع الدعوى دون البحث في صحة الادعاء بالحق، ويتمثل ذلك في اتخاذ صاحب الحق موقفا سلبيا كعدم المطالبة بالحق مدة معينة من الزمن يترتب عليها عدم سماع الدعوى من صاحب الحق.

ويعتبر مرور الزمن الطويل على عدم مطالبة صاحب الحق، قرينة على وفاء المدين بذلك الحق لأن الراجح أن صاحب الحق لا يسكت عن المطالبة بحقه لفترة طويلة.