فرنسا: الاتفاق النووي الإيراني في خطر

وكالات(صدى):

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الأربعاء، أن الاتفاق النووي الإيراني في خطر وعلى طهران احترام التزاماتها.

كما أوضح أن آلية فض النزاع النووي مع إيران تهدف لإيجاد حل دبلوماسي للخلاف.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال الاثنين، إن فرنسا وروسيا لديهما رغبة مشتركة في حماية الاتفاق النووي الإيراني. ودعا زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران، إلى العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015، والامتناع عن المزيد من العنف.

وفي الشأن الليبي، أكد لو دريان أن المحادثات في موسكو لم تكن حاسمة، مطالباً الأطراف الليبية احترام وقف النار قبل مؤتمر برلين الأحد.

وسوف يجتمع طرفا الصراع الليبي مع القوى الفاعلة في الأزمة لليبية الأحد القادم، على طاولة حوار واحدة، في مؤتمر “برلين”، الذي تأمل ألمانيا من خلاله التوصل إلى اتفاق لوقف العمليات القتالية في ليبيا بشكل نهائي، والدفع باتجاه عودة العملية السياسية من أجل الاستقرار والسّلام، بحسب العربية.