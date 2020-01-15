العثمانيون حكموا ليبيا 450 سنة باسم الإسلام وتركوها مقابل جزيرة

أنقرة(صدى):

يستعد الأتراك للتدخل في ليبيا حيث اعتاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحقيق أحلامه بعودة الدولة العثمانية من جديد.

وليست مطامع الرئيس التركي في المنطقة جديدة، حيث حكم العثمانيون ليبيا 450 سنة باسم الإسلام، ولم يرى فيها الليبيون سوى الفقر والجهل والمرض والتخلف والضرائب والمجازر.

وباع العثمانيون أشقائهم الليبيون للمستعمر الإيطالي في معاهدة أوشي بسويسرا 1912، مقابل جزيرة صغيرة، في بحر إيجه.

هناك تأثيرا على المستوى السياسي والمعنوي والاقتصادي، حيث أن الأتراك لديهم أطماع قديمة في الوطن العربي وفي ليبيا خاصة.

ويذكر أن ما يجري الآن ربما يكون نقطة تحول في الأزمة الليبية، لأنه تسبب في صحوة وطنية لدى الشارع الليبي.

ودان البرلمان العربي اليوم الأربعاء قرار إرسال قوات تركية إلى ليبيا، معتبراً أن هذا القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي.

كما أكد البرلمان العربي أن التدخل العسكري التركي في ليبيا يزيد الأوضاع الليبية تعقيداً، ويذكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويُسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويُعرقل الحل السياسي في دولة ليبيا.