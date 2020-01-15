طليق هيفاء وهبي يٌسيئ للفنانات ويصفهم بالسيئات

القاهرة(صدى):

أثار رجل الأعمال المصري وطليق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أحمد أبو هشيمه، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب عدد من الفيديوهات له والتي حملت عنوان “فضيحة أبو هشيمة”، تكشف عن مكالمة “جريئة” تبادلها مع إحدى الفتيات بجانب فيديوهات فاضحة وخارجة عن الآداب.

وظهر أبوهشيمة في أحد الفيديوهات التي تم حذفها عقب تسريبها بفترة قصيرة جداً ، وهو يتحدث عن الفنانات، حيث أجاب عن سؤال من الفتاة التي يتحدث معها، حول الفنانة التي تعجبه، فرد:”كلهم مروا”، قاصدًا انه أقام معهن جميعا علاقات.

وعندما سألته الفتاة التي يكلمها عن سبب عدم إكمال علاقته مع أي فنانة؟ أجاب أبو هشيمه :”لا ما اكملش مع وحدة منهم، دول وحشين”.

وشكلت تصريحات أبو هشيمة تلك صدمة كبيرة للمتابعين والجمهور، خاصة وأنه كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، واعتبر الكثيرون أن أبو هشيمه قد أساء بتصريحاته لعدد من النجمات، إذ طعن بأخلاقهن، خاصة عندما وصفهن بـ”السيئات”، وأنه من غير الممكن أن يرتبط مع إحداهن بشكل رسمي.

فيما كشفت عدد من الصحف المصرية أن رجل الأعمال المصري يتعرض لابتزاز من عصابة مكونة من رجلين وامرأة، كانت قد سرقت هاتف شقيقته وبدأت بابتزازه، وأن أبو هشيمه قام بالتبليغ فعليًا عن تلك السرقة.