أرملة حضرية ثرية تبحث عن زواج مسيار «بدون مهر» في أبها
تقع بعض القصص الغريبة في الزواج وشروطه، والتي من بينها ما يحدث من بعض السيدات التي تلجأ في بعض الأحيان لظروف خاصة بهن إلى ” الخطابة ” للبحث عن زوج بمواصفات مناسبة لهن وترغب في ” زواج مسيار ” .
وتنشر تلك ” الخطّابة ” المواصفات التي تضعها السيدات الراغبات في الزواج بطريقة تناسب طبيعة حياتهن؛ فيما اتضح أن بعضهن ترغب بشكل أكبر في ” زواج المسيار “، وتضع شروطًا غريبة يراها البعض أنها غير مكلفة وطريفة أيضًا.
ومن بين تلك القصص، سيدة تبحث عن زواج مسيار، في مدينة أبها ” بدون مهر “؛ لافتة إلى أنها أرملة حضرية عمرها ٤٠ عامًا؛ حيث ورثت مجموعة شركات زوجها في الإنشاءات والمقاولات، وتريد ” رجلًا يقوم بتلبية رغباتها بالحلال في بيتها بدون شروط، بدون طلبات، طولها ١٥٥، وزن ٧٥، بيضاء هادئة جميلة”، حسب قولها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91137 ] نشر منذ 24 دقيقة
موفقة خير ..