إبرام 11 صفقة أجنبية في الميركاتو الشتوي بالمملكة حتى الأن

طلال الغامدي(صدى):

اقترب الميركاتو الشتوي 2020 من نصفه وتعاقدت أندية المملكة حتى الأن مع 11 صفقة أجنبية نصفها مع لاعبين يمتلكون تجارب سابقة في أندية محلية.

واحتل ضمك الصدارة في الصفقات حتى الأن حيث تعاقد مع 4 لاعبين أجانب ومن بينهم الثنائي مصطفي زغبة حارس نادي الوحدة الأسبق وإبراهيم الشنيحي صاحب التجربة الجيدة مع الفتح كما ضم لصفوفه الجزائري فاروق شافعي والأرجنتيني ايمايليو.

واشترى الوحدة عقد لويس غوستافو من الفيصلي و التون جوزية ليخوض التجربة الرابعة له عقب النصر والفتح والقادسية وعزز الشباب صفوفه بالمهاجم ماخيتي ديوب.

واوضم الاتحاد البرازيلي برنو اوفيني النصراوي السابق والأرجنتيني جيل خيسوس، بينما اكتفت ثلاثة فرق بصفقة واحدة بمرور ١٥ يوم وهي الأهلي الذي تعاقد مع صانع الألعاب الألماني مارين ماركو وأضاف الاتفاق لقائمته البرازيلي باربوسا دي سوزا وذهب العدالة للقارة الأفريقية وأقنع النيجيري جون اوجو بالدفاع عن ألوانه.