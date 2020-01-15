بالفيديو.. المتحول الجنسي صوفيا طالوني يوضح حقيقة تورطه بقضية «مون بيبي»

الرباط(صدى):

أوضح المتحول الجنسي نوفل موسى، الملقب ب”صوفيا طالوني”، حقيقة علاقته بملف الحساب الوهمي المثير للجدل “حمزة مون بيبي”.

يأتي ذلك عقب استدعائه الاثنين الماضي ، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية ، للاستماع إليه، للاشتباه في علاقته بالحساب المذكور، بعدما ظهر في أحد الفيديوهات مع عيشة عياش، إحدى المتورطات في القضية.

ونفى المتحول الجنسي علاقته بالحساب المتخصص في التشهير والابتزاز، خلال تواجده في تركيا حيث يقيم، متحديا وجود أي أدلة ضده.