إماراتي ينسب بناته الثلاثة لطليقته العمانية حفاظا على عمله

أبو ظبي(صدى):

أقدم رجل إماراتي في الثلاثينات من عمره ، على تزوير أوراق رسمية لثلاث من بناته من زوجته الثانية ” من جزر القمر ” ، ونسبهم إلى طليقته العمانية ،بحجة الحفاظ على عمله، الذي يمنعه من الزواج دون موافقة مسبقة.

وكشفت صحف إماراتية ، أنه تم إلقاء القبض على المتهم عقب تقدم طليقته ببلاغ تتهمه فيها بتزوير شهادات ميلاد بناته وتسجيلهن بإسمها على أنها الوالدة ، وبعرضه على النيابة العامة في دبي ، اقرت بإحالته محكمة الجنايات.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة :إنه تزوج من امرأة أخرى في عام 2006 دون الحصول على موافقة مسبقة من عمله، ورزق منها بثلاث بنات أنجبتهن جميعا في مستشفى خاص في دبي، ولإخفاء أمر زواجه، تمكن من استخراج شهادات الميلاد، وأثبت فيها أن زوجته الأولى هي والدة بناته الثلاث.