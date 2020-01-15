«الأخضر‏» يتأهل إلى دور الـ8 في كأس آسيا

نواف السالم(صدى):

خطف المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، اليوم الأربعاء، بطاقة التأهل إلى دور الـ8 في المجموعة الثانية من منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما بعدما فاز على المنتخب السوري بهدف نظيف، على ملعب تامسات.

وتأهل ” الأخضر ” بهدف اللاعب فراس البريكان ضد سوريا، إلى دور الـ8 من ‎كأس آسيا تحت 23 عامًا، في صدارة المجموعة بـ7 نقاط، ليواجه منتخب تايلاند.

وكان الأخضر، قد استهل بقيادة مدربه سعد الشهري، مشواره في الماراثون القاري بعد تخطيه عقبة اليابان بهدفين مقابل هدف، قبل أن يكتفي بالتعادل السلبي أمام قطر؛ ليعود بفوز غالٍ على المنتخب السوري.