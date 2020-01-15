بالفيديو.. حسين الجسمي ينعي السلطان قابوس بأغنية مؤثرة

أبو ظبى(صدى):

نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، نعى فيه السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سلطان عمان، الذي توفي قبل 4 أيام، وذلك على طريقته الخاصة.

وخلال الفيديو طرح الجسمي أغنية جديدة حزنا على السلطان قابوس، كشف عنها عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام”، وعلق قائلا ”رحمك الله قابوسنا.. الله يصبركم أهلنا وأحبابنا في عمان.. شعر: صالح البريكي.. ألحان: حسين الجسمي“.

واكتفى الجسمي، بأداء الأغنية على أنغام البيانو، الذي ظهر وهو يعزف عليه في منزله، وبدا متأثرا برحيل السلطان العماني.

https://www.instagram.com/tv/B7Vb1xtBaPc/?utm_source=ig_embed