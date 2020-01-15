صورة نادرة لاجتماع بين وزير دفاع المملكة و«الشيشكلي» لدعم سوريا

نايف السالم(صدى):

وثقت صورة نادرة اجتماع وزير الدفاع السعودي مشعل بن عبدالعزيز والرئيس السوري أديب الشيشكلي في عام 1952.

وتعود الصورة لفترة تهديدات صهيونية لسوريا ؛ حيث قررت المملكة تمويل صفقة أسلحة مستعجلة من ( يوغسلافيا ) لسوريا بقيمة ١١ مليون دولار .

تجدر الإشارة إلى أن المملكة تجمعها علاقات تاريخية مع سوريا؛ لطالما دافعت المملكة عن حقوق شقيقتها وتؤكد مرارًا وتكرارًا على حقوقها ضد أي تدخلات خارجية.