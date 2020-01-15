صورة نادرة لاجتماع بين وزير دفاع المملكة و«الشيشكلي» لدعم سوريا
وثقت صورة نادرة اجتماع وزير الدفاع السعودي مشعل بن عبدالعزيز والرئيس السوري أديب الشيشكلي في عام 1952.
وتعود الصورة لفترة تهديدات صهيونية لسوريا ؛ حيث قررت المملكة تمويل صفقة أسلحة مستعجلة من ( يوغسلافيا ) لسوريا بقيمة ١١ مليون دولار .
تجدر الإشارة إلى أن المملكة تجمعها علاقات تاريخية مع سوريا؛ لطالما دافعت المملكة عن حقوق شقيقتها وتؤكد مرارًا وتكرارًا على حقوقها ضد أي تدخلات خارجية.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 21 دقيقة
سوريا بناها السنة ودمرها النصيرية الشيعة الموالين لإيران
بينما معتقد إيران الاثنى عشري كاره عقائديا للنصيرية (العلويين)
لكن اتحدوا ونسوا خلافاتهم امام عدوهم المشترك اهل السنة والجماعة.