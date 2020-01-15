الفيحاء يتعاقد مع فيلانويفا رسميا

طلال الغامدي(صدى):

نجح نادي الفيحاء، اليوم الأربعاء، في التوقيع رسميًا مع اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب نادي الاتحاد.

وفي وقت سابق، أعلن الهولندي تين كات، المدير الفني للاتحاد، استبعاد فيلانويفا عن اللقاء الذي سيجمع الفريق أمام أولمبيك آسفي المغربي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال.

ويعتبر ” فيلانويفا ” من الركائز الاساسية التي اعتمد عليه الاتحاد منذ بداية رحلة احترافه في دوري المحترفين وحتى الساعات الأخيرة له بقميص العميد؛ نظرا لموهبته الفائقة التي ساعدت على تكوين جبهة هجومية قوية مع عدد من النجوم اللذين مروا على النادي.