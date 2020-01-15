أميرة محمد: سأشارك في مهرجان الإبل بلون «الصفر»

المنامة(صدى):

كشفت الممثلة البحرينية أميرة محمد، اليوم الأربعاء، عن مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته المقبلة، من خلال لونها المفضل الصفر، بعدما أتاح المهرجان الفرصة للعنصر النسائي للمشاركة.

وأوضحت أميرة محمد، أنه: ” سبق وأن شارك فيه سيدات من دول الخليج العربي والبيئة الخليجية متربطة ببعض البعض والبحرين متواجدة في كل الفعاليات الرياضية وقد تشهد السنة القادمة مشاركتي كأول بحرينية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العام القادم في فئة الصفر وسأكون منافسة للدغيثر والدبوس ” .

وأضافت: ” سعدت جدًا بزيارة المهرجان التي أعتبرها مميزة بالنسبة لي، فزيارة مهرجان يحمل اسم الملك عبدالعزيز شيء مشرف لي، كما أنني اطلعت من خلالها على عالم جديد ومثير، وأشكر القائمين على أمر المهرجان على هذا العمل الضخم الذي يُعنى بموروثنا وحضارتنا ” .