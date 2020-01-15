فهد الحمود يكشف موقفا محرجا تعرض له خلال عمله بالتلفزيون (فيديو)

نايف السالم(صدى):

كشف الإعلامي فهد الحمود عن تعرضه لموقف محرج خلال عمله بالتلفزيون، بسبب تأخره في الحضور لمدة 5 دقائق لإذاعة موجز للأنباء.

وقال الحمود خلال لقائه في برنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، أثناء تناول الطعام في منزله جاءه اتصال من التلفزيون يفيد بعدم حضور المذيع الذي من المقرر أن يذيع النشرة، فاتصل بالمذيع في منزله لكنه لم يرد، فأضطر إلى التوجه نحو مبنى التلفزيون وأذاع بنفسه النشرة التي تأخرت.

وأضاف أنه في اليوم التالي كان مقرراً أن يذيع موجزاً للأنباء لكنه نسي الأمر وذهب لمبنى التلفزيون، ووجد مدير التلفزيون وقتها مراد تستاني يستقبله وقال له: “تلفزيون أبوك هو؟”.