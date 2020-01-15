وظائف شاغرة في شركة «نادك »

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية السعودية للتنمية الزراعية ” نادك ” من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر 10 وظائف شاغرة (للرجال)، للعمل بمسمى (مدير مبيعات)، في (المدينة المنورة، وجدة، ومكة المكرمة)، عبر برنامج (تمهير)، التدريب على رأس العمل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف هي: مدير مبيعات (العدد 3 وظائف – المدينة المنورة)، مدير مبيعات (العدد 4 وظائف – جدة)، مدير مبيعات (العدد 3 وظائف – مكة المكرمة)؛ مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة الأعمال).

واشترطت أن يكون المتقدم لم يسبق له التوظيف خلال الستة أشهر الماضية، أن يكون المتقدم متفرغاً ولا يعمل حالياً، أن يكون المتقدم لم يسبق له المشاركة سابقاً في برنامج (تمهير)؛ بينما وصف التدريب:- تخطيط استراتيجيات وأنشطة المبيعات، وتوجيهها وتنسيقها داخل المنشأة، وتحديد الفرص الجديدة والإشراف على تحقيقها على أرض الواقع، وتكوين علاقات مع العملاء الرئيسيين، والحفاظ عليها.

وقالت المهام التدريبية: وضع استراتيجيات المبيعات بالمنشأة بالتشاور مع الإدارة العليا وفرق المبيعات، وإعداد أهداف المبيعات والأداء المتوقع للمشاريع، تكوين علاقات مع العملاء الرئيسيين، والحفاظ عليها، وتحديد العملاء المحتملين الجدد، والعمل على فرص النمو، تحديد الأسواق والمناطق الجغرافية الجديدة المحتملة وأي فرص أخرى للمنشأة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الإشراف على وضع الخطط وتنفيذها للاستفادة من الفرص الجديدة، وضع سياسات وإجراءات لفرق المبيعات في المنشأة، والإشراف على تنفيذها، إدارة فريق المبيعات، والإشراف على تخطيط أنشطة المبيعات وتنفيذها، وضمان تحقيق الأهداف، ودعم تطوير استراتيجيات الأسعار، وتتبع حجم المبيعات، وتشكيلة المنتجات واتجاهات السوق.

ويعد التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2020/01/15م، وينتهي بتاريخ 2020/03/15م، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- مدير مبيعات (العدد 3 وظائف – المدينة المنورة): هنا

2- مدير مبيعات (العدد 4 وظائف – جدة): هنا

3- مدير مبيعات (العدد 3 وظائف – مكة المكرمة): هنا