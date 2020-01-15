فيديو لأول رحلة لطائرة F-15 S بعد تحويلها إلى الطراز المحلي

الرياض(صدى):

وثق مقطع فيديو لأول رحلة اختبارية لطائرة F-15 S يتم تحويلها إلى الطراز F-15 SA بقطع مصنعة محليًا (الأجنحة والمقدمة) نشره حساب أخبار القوات المسلحة على تويتر .

وأوضح أن عملية التحويل تمت في مرافق شركة السلام لصيانة الطائرات، مبروك للقوات الجوية الملكية السعودية.

ولفت إلى أن عملية التحويل تشمل تغيير الأجنحة وكامل المقدمة والرادار ونظم الحرب الإلكترونية والمحركات ونقاط تعليق الأسلحة والكثير من القطع الميكانيكية والإلكترونية الأخرى، كل هذا يتم في شركة السلام لصناعة الطيران.