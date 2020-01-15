الفيفا يُحجم إعارة اللاعبين قريبَا

ماجد محمد(صدى):

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، إلى فرض قيود ” صارمة ” على عدد اللاعبين الذين يحق لنادٍ واحد إعارتهم اعتبارًا من الموسم الحالي.

ومن المرتقب أن يتم خفض عدد اللاعبين المعارين إلى 8 فقط، على أن يتم خفضه مرة أخرى في الموسم المقبل 2020-2021 إلى 7 لاعبين، ثم 6 لاعبين في الموسم الذي يليه 2021-2022.

تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الأندية الأوروبية استغلت نظام الإعارة للإبقاء على عدد كبير من المواهب الشابة الواعدة في سجلاتها، حيث تمنحهم الفرصة لخوض مباريات مع الفريق الأول في أندية خارجية، وربما تبيعهم بعد ذلك مقابل ثمن أكبر.

وسيتم إبلاغ الأندية بهذا الإجراء رسميا، وسيصبح ساري المفعول من الموسم المقبل للاعبين الذين تجاوزوا 22 عاما