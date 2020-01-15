القاسم يطالب حكمًا بمراجعة نفسه: يُريد أن نثق به وبمفكرته الكاذبة

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس مجلس إدارة نادي التعاون محمد القاسم، اليوم الأربعاء رسالة لحكم سعودي، هاجمه من خلالها.

وقال محمد القاسم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: “سقط سقوطًا مريعًا كحكم بسبب (……) نسأل الله له التوبة والهداية، والآن يريد أن نثق به وبمفكرته الكاذبة والموجهة نحو التعاون لأسباب يعرفها ونعرفها”.

وأضاف القاسم: “أقول له راجع نفسك، وإن زدت زدنا.. لم نثق بك بالملعب، نثق بك خارجه!”.