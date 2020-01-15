القاسم يطالب حكمًا بمراجعة نفسه: يُريد أن نثق به وبمفكرته الكاذبة
وجه رئيس مجلس إدارة نادي التعاون محمد القاسم، اليوم الأربعاء رسالة لحكم سعودي، هاجمه من خلالها.
وقال محمد القاسم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: “سقط سقوطًا مريعًا كحكم بسبب (……) نسأل الله له التوبة والهداية، والآن يريد أن نثق به وبمفكرته الكاذبة والموجهة نحو التعاون لأسباب يعرفها ونعرفها”.
وأضاف القاسم: “أقول له راجع نفسك، وإن زدت زدنا.. لم نثق بك بالملعب، نثق بك خارجه!”.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1258 ] نشر منذ 56 دقيقة
عيب هذا وانت رئيس نادي — ماقاله مجرد تعليق على لقطات لا تؤخر او تقدم ولا يطال ناديك منها اي ضرر — رئيس نادي وعقليه قوطي
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 1002 ] نشر منذ 26 دقيقة
وين جراتك على نادي النصر
عندما كسروا لاعبك وخسرت السوبر
بمجزره تحكيميه
لكن الميول وتبعيه تسكت افوهه المتعصبين امثالك
لو كان الهلال طرف فيها لظهرت دموع تماسيح
الله المستعان
متى تختفي تبعيه لبعض الانديه