توجيه تهمة «القتل العمد» إلى زوج نانسي عجرم

بيروت(صدى):

شهدت قضية مقتل شاب سوري على يد الدكتور فادي الهاشم، زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في منزلهما في لبنان، تطورات جديدة ومفاجئة.

ووجهت النيابة العامة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تهمة ” القتل العمد “، إلى فادي الهاشم؛ حيث ادعت القاضية غادة عون، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، ذلك استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل العمد).

ومن جانبه، أوضح المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو، أنه سيتم الطلب من القضاء السوري فحص جثة الشاب السوري محمد حسن الموسى الذي قتله زوج الفنانة نانسي عجرم في منزلها وتشريح جسده في حال اقتضى الأمر فور وصوله إلى سوريا، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسته وبعضوية كل من رئيسي الأطباء الشرعيين في دمشق وحمص.