تعرفي على سر رشاقة ميجان ماركل وما تتناوله

أميرة خالد(صدى):

تتميز الدوقة ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري والممثلة الأمريكية الشهيرة، برشاقتها واتباعها نظام غذائي صحي يمنحها قوامًا مثاليًا، وإليكي النظام الغذائي اليومي الذي تتبعه ميجان ماركل للاستمتاع بجسم ممشوق وصحي:

وجبة الإفطار :

تستيقظ ماركل باكرًا، ثم تتناول كوب من الماء الساخن بالليمون، ثم تبدأ في إعداد وجبة الإفطار المكونة من حبوب الشوفان والموز مع القليل من العسل، كما تعشق أيضًا تناول البيض مع التوابل والجبن وشريحة من خبز التوست والأفوكادو، وفقًا لموقع “Every day health”.

وجبة الغذاء

تحرص ماركل على تناول طبق سلطة مكون من البروتين مثل حبوب الكينوا، وتضيف إليها شرائح البصل والثوم وبعض الخضروات الطازجة مثل الفلفل الحلو الأحمر، مع الأعشاب والتوابل الطبيعية الطازجة، وفي أحيان أخرى، تتناول السمك المشوي مع الفلفل الطازج والبصل وخبز التورتيلا المحمص ورشة من عصير الليمون.

سناكس

قالت ماركل لموقع “Today”، إنها تحرص على تناول وجبة خفيفة خلال اليوم مثل التفاح بزبد اللوز أو البطيخ المضاف إليه رشة من القرفة أو عصير خضروات مكون من التفاح والسبانخ والليمون والزنجبيل، وفي أوقات أخرى، تتناول الحمص والجزر صغير الحجم.

وجبة العشاء

تتناول ماركل في العشاء قطعة من الدجاج المشوي أو السمك، وأحيانًا تحب تناول طبق صغير من المكرونة بالجبن والكوسة المطهية.