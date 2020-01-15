ما لا تعرفه عن نظام السرعة التكيفي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كثيرون لايعرفون على وجه الدقة ماهو نظام السرعة التكيفي” ACC Cruise Control الذي أصبح موجوداً بكثرة في السيارات ويستعمل لإراحة قدم السائق أثناء السفر الطويل.

ما هو نظام تثبيت السرعة التكيفي “ACC” :

ACC هو نظام ذكي يقوم بتثبيت سرعة السيارة حسب إختيار السائق، و يقوم بالفرملة و التسارع أوتوماتيكيآ على حسب المسافة الموجودة بينك و بين السيارة التي أمامك، و يتم هذا بتحديد المسافة التي يجب على النظام أن يتركها بينه و بين السيارة التي أمامه، إضافة إلى السرعة التي لا يجب على السيارة أن تتجاوزها، كل هذا بمساعدة رادارات و كاميرا مراقبة أمامية.

يعتمد هذا النظام على رادارات بعيدة المدى و في بعض الأحيان كاميرا ليقوم بحساب المسافة الفاصلة بينه و بين السيارة التي أمامه (يمكنك أن تعرف تواجده بالسيارة عن طريق كاميرا صغيرة تتواجد أسفل مقدمة السيارة)، و يمكنه الفرملة و التسارع على حسب المسافة و السرعة المحددة من طرف السائق، كما يمكنه أيضآ أن يوقف السيارة بالكامل، مما يعني أن السائق لا يحتج للضغط على دواسة الفرملة أو التسارع فكل شيئ يقوم به هذا النظام، لكن إذا فرمل السائق الذي أمامك بقوة، يقوم النظام بتحدير السائق لكي يفرمل، لأنه بعض أنظمة “ACC” لا تتمكن من فرملة السيارة بقوة لذلك يجب عليك الحذر.

معظم أنظمة “ACC” تضيء تلقائيا أضواء الفرامل عند الفرملة الأوتوماتيكية، لذك لا تقلق على السيارات التي تتواجد خلفك. كما أن بعض الأنظمة تعتمد أيضآ على الملاحة “GPS” مما يسمح لها بالتكيف مع ظروف الطريق لتحسين كفاءة الوقود، و كذلك يمكنها الإعتماد على الملاحة والكاميرا الأمامية لمعرفة إذا كانت هنالك زحمة في الطريق و بالتالي سيستعد للفرملة بشكل مريح.

لا تخلط بين نظام تثبيت السرعة التكيفي مع أنظمة الفرملة التلقائية التي تقوم بالفرملة بالكامل بدون تدخل السائق عند ظهور شيئ مفاجئ في الطريق، لأن “ACC” لا يقوم بالفرملة الفجائية !! لذلك إذا ظهر شيئ ما في الطريق بشكل فجائي يجب عليك أن تفرمل بنفسك لأن النظام لن يفرمل بقوة كما ذكرت سابقآ.