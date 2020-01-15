شاهد.. نور الغندور تثير السخرية بظهورها بدون مكياج

القاهرة(صدى):

اثارت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور ، موجة من السخرية والانتقادات ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو جديد بدون مكياج .

وظهرت نور في الفيديو بإطلالة طبيعية جداً، مؤكده أنها لم تستخدم تقنية الفيلتر ولم تطبق الماكياج وأنها اعتمدت في التصوير على الإضاءة الطبيعية فقط .

ما عرضها للانتقادات للتغير الكبير في شكلها ، واشارت العديد من التعليقات إلى أن السبب هو المبالغة في إجراء عمليات تجميل حيث تشوهت شفتيها من خلال تكبيرهما .

وقال أحد المتابعين “بعد التجميل والتنظيف والزبرقة يجون يقولن بدون فلتر” و”بدون فلتر ولاميك أب طيب والفلر وش وضعه مثقل عليك الله يديم علينا العافية” .