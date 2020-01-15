عدد أيام إجازة الطلاب بعد تقديم الاختبارات

علي القحطاني(صدى):

يبلغ عدد أيام الإجازة الدراسية عقب الأمر الملكي بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني، 106 يوم أي ما يعادل 3 أشهر ونصف الشهر.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أوضح أن القرار له آثار إيجابية كبيرة،ويؤدي إلى استقرار في الحالة النفسية بالنسبة للطلاب ولأسرهم وهذا ما خرجت به الدراسة التي قامت بها الوزارة وهي في مصلحة الطلاب والطالبات .

تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين أصدر أمس أمراً ملكياً يقضي بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون بدايتها يوم الأحد 10/ 9/ 1441هـ، لتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441هـ.