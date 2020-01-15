تعرفي على السر وراء زيادة وزنك في الشتاء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تزداد رغبة الكثيرين وخصوصا النساء في الأكل وتناول الأطعمة التي تساعد على الشعور بالدفء خلال فصل الشتاء، الأمر الذي يؤدي لزيادة الوزن ومن أسباب ذلك :.

1_ عدم التعرض للشمس

يصاب الجسم بنوع من الكآبة نتيجة عدم التعرض للشمس، ومن ثم يتجه الكثيرون لتعويض ذلك بعدد من الأطعمة المليئة بالنشويات للشعور بالسعادة.

2_ اكتئاب الشتاء

أكدت الدراسات وجود علاقة بين انخفاض هرمون السيروتونين المعروف بتحكمه بالمزاج والاكتئاب، وبين زيادة الشهية على الأكل خلال فصل الشتاء، ويمكن التغلب على ذلك عن طريق تناول الأسماك الغنية بالدهون والأوميغا 3، وهو بدوره يعمل على تحسين المزاج.

3_قلة المياه

يؤدي جفاف الجسم نتيجة نقص المياه بالجسم إلى تنشيط بعض الخلايا الخاصة بالجوع والعطش في الدماغ، مما يدفعنا إلى تناول كميات أكبر من الطعام.

4_ قلة الحركة

تعتبر قلة الحركة سببا رئيسيا لزيادة الوزن في الشتاء، حيث يدفع الطقس البارد في هذا الفصل الكثيرين لقلة الحركة والجلوس في المنزل، مما يؤدي لحرق قليل للسعرات الحرارية، وأثبتت العديد من الدراسات بأن الكثيرين يزيد وزنهم في هذا الفصل من 1 الى 2 كجم مقارنة بباقي فصول السنة.

5_ الأجواء الباردة

تتسبب الأجواء الباردة بانخفاض حرارة الجسم الذي يدفعنا لتعويض هذه الخسارة بتناول أطعمة كالنشويات والشوكولا والحلويات بأنواعها.