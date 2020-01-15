شاهد.. لحظة تجمد المياه في ثوانٍ قليلة بعنيزة

القصيم(صدى):

وثق أحد المواطنين عبر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تدني درجة الحرارة في وادي الرمة، في عنيزة إلى ما دون الصفر مئوية، بواقع درجتين تحت الصفر تقريبا اليوم الأربعاء .

وأظهر الفيديو المتداول المواطن وهو يسكب الماء من قارورة مباشرة في مجرى وادي الرمه في عنيزة، حيث تحول الماء إلى كتلة من الثلج في ثوانٍ معدودة.

وكانت توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة .