أسباب غير متوقعة لجفاف البشرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يرجع الكثير أسباب جفاف البشرة، إلى بعض العوامل البيئية مثل الطقس البارد أو التعرض لأشعة الشمس، أو نتيجة بعض الأمراض مثل مرض السكري، لكن قد يغفلوا عدد من الأسباب الغير متوقعة التي تسبب جفاف الجلد والبشرة والتي يجب أخذها في الاعتبار لتداركها ومنها.

العطور.. تؤدي رائحة العطور إلى تهيج الجلد وجفافه، لذلك يجب عليك تجنب استخدام مزيلات العرق ومنتجات العناية بالبشرة التي تفوح بالعطور، وكذلك غسول الجسم والكريمات التي يتم وضعها على البشرة، مع ضرورة استخدام الكريمات المصنوعة من العسل والفانيليا التي تعمل على ترطيب البشرة ولا تسبب روائحها تهيج الجلد.

الصابون.. يعد غسيل وتطهير البشرة بالصابون وغسول الوجه من الأمور التي تؤدي إلى جفافها، لذلك يجب اختيار هذه المنتجات بعناية وحرص بحيث تختار الصابون المصنوع من الجلسرين لغسل البشرة وترطيبها.

العوامل الوراثية.. جفاف الجلد يمكن أن يورث بحسب أخر الدراسات التي توصل إليها العلماء، حيث أن الجينات التي تنتج بروتين الفلاجرين المسئول عن تشكيل حاجز الجلد وترطيبه قد تنتجه بشكل قليل مما يؤدي إلى الإصابة بجفاف الجلد، ويكون الأشخاص المصابين بنقص الفلاجرين أكثر عرضة للإصابة بالأكزيما.ش

المياه..قد تحتوي مياه الصنبور على تركيز عال من المعادن مثل المغنسيوم والرصاص والزنك والتي تعمل على تحويل الزيوت الموجودة في البشرة إلى مادة سميكة تعمل على سد الغدد مما يؤدي إلى جفافها، وتمنع أيضًا امتصاص الجلد للمرطبات، ولذلك يجب استخدام نظام الفلاتر أو الترشيح المنزلي للمياه للتخفيف من المحتوى المعدني للمياه مع استخدام الكريمات المرطبة الغنية بالفيتامينات للعناية بالبشرة.

أدوية حب الشباب.. تعد أدوية حب الشباب مثل الريتينول، وحمض الجليكوليك، وحمض الساليسيليك ، وبنزويل بيروكسايد، من الأسباب التي تؤدي إلى جفاف البشرة، لذلك يجب عليك التقليل من استخدامها بحيث يمكنك استخدامها يومًا بعد يوم.