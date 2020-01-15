بالفيديو.. ترامب يصف قاسم سليماني بـ «ابن العاهرة»
صنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته القوات الأمريكية في بغداد الأسبوع الماضي، بأنه الإرهابي رقم واحد في العالم ، واصفاً له بأنه ابن عاهرة .
جاء ذلك خلال مؤتمر إعلامي بتجمع لمؤيديه مساء أمس، بمدينة ميلووكي بولاية وسكنسون وسط غرب الولايات المتحدة ليدافع عن قراره قتل سليماني.
وقال ترامب :“هذا الرجل كان ملك المتفجرات التي يتم زرعها على الطرق…نسبة كبيرة من الذين أصيبوا بهذه المتفجرات هم الآن بدون أرجل او أيدي بسبب ابن العاهرة هذا… أنه الإرهابي رقم واحد في لعالم.“
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 29 دقيقة
اولا : حلوه نطق كلمة سليماني من الرئيس ترمب
ثانيا : صحيح أن الزنا عندهم محلل بسم زواج المتعة وصحيح نكره سليماني.
لكن يجب أن لا نتهم امه بالزنا..يوجد من الشيعة لا يؤيد زواج المتعة ممكن امه شيعية لكن ليس رافضية.
يجب التفريق بين الشيعة العرب والشيعة الرافضة المجوس الموالين لإيران ..الرافضي من يشتم ويلعن الصحابة وأمهات المؤمنين ويقر بتحريف القرآن الكريم.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3351 ] نشر منذ 7 دقائق
صدقت يابو ايفانكا
فسليماني مجرد ابن عاهرة ومن يحودر ويلكلك بالكلام اما تكون منهم او لك عندهم عازة رص معاهم الله لا يكثركم