بالفيديو.. ‏⁧‫ترامب‬⁩ يصف ⁧‫قاسم سليماني‬⁩ بـ «ابن العاهرة»

واشنطن(صدى):

صنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته القوات الأمريكية في بغداد الأسبوع الماضي، بأنه الإرهابي رقم واحد في العالم ، واصفاً له بأنه ابن عاهرة .

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلامي بتجمع لمؤيديه مساء أمس، بمدينة ميلووكي بولاية وسكنسون وسط غرب الولايات المتحدة ليدافع عن قراره قتل سليماني.

وقال ترامب :“هذا الرجل كان ملك المتفجرات التي يتم زرعها على الطرق…نسبة كبيرة من الذين أصيبوا بهذه المتفجرات هم الآن بدون أرجل او أيدي بسبب ابن العاهرة هذا… أنه الإرهابي رقم واحد في لعالم.“